"سكني": التنازل عن استحقاق الدعم مُتاح بين الزوج والزوجة فقط

محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 12:21

صدى تبوك – متابعة

حدد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الطرف الذي يمكن التنازل عن استحقاق الدعم له.

وأوضح البرنامج، أن التنازل بالاستحقاق من شخص لآخر غير مُتاح، إلا إذا كان من الزوج للزوجة أو العكس، داعياً إلى التواصل معه في حال وجود أي استفسار.

وكان البرنامج قد نوه في وقتٍ سابق إلى أن التنازل يكون عن طريق الضغط على طلب تنازل عن الدعم السكني، ثم الضغط على الأيقونة الملونة بالأحمر حتى يحدث التنازل بشكل إلكتروني للطرف الآخر.