شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة عالمية لأمانه مكة في ساعة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت أمانة العاصمة المقدسة أمس في الحدث العالمي "ساعة الأرض"، وللمرة "12" على التوالي بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لإحياء أضخم حدث بيئي على مستوى العالم، كرسالة تضامنية تفاعلية للتعبير التوعوي الهادف إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة. وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالأمانة ممدوح بن سفر الدهاس أن مشاركة الأمانة تأتي ضمن الحملة التي ينظمها الصندوق الدولي لرعاية الحياة البرية، ومئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية حول العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية والاهتمام بالبيئة والمساهمة في الحفاظ على كوكب الأرض وطناً للإنسانية وللأجيال القادمة، مشيراً إلى أن الأمانة تشارك في هذا الحدث العالمي لتؤكد حضور المملكة ومساهمتها مع المجتمع الدولي في القضايا التي تهم الإنسانية والبيئة في كافة بقاع الأرض. وبين الدهاس أن الأمانة قامت بإطفاء الإنارة الخارجية للمبنى الرئيس للأمانة وعدد من مباني البلديات الفرعية، كما تم إطفاء عدد من أعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسة بالعاصمة المقدسة، إضافةً إلى أن الحملة هذا العام شملت مشاركة أفراد المجتمع في منازلهم بإطفاء الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة ابتداء من الساعة 8:30 مساءً وحتى الساعة 9:30 مساءً، بما لا يخل بمتطلبات السلامة.