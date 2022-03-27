اخبار الخليج – في أول قضية من نوعها..12أبريل الحكم بقضية شاب زور شهادة التطعيم بتعديل نوع لقاح كورونا لعبور الجسر

محمد بن مسعود - الدمام - تصدر المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في 12 أبريل 2022 الحكم في سابقة هي الأولى من نوعها ارتكب شاب بحريني واقعة تزوير في نوع تطعيم فيروس كورونا الذي حصل عليه بغرض الدخول إلى المملكة العربية السعودية عبر الجسر، وذلك تفاديا لاشتراطات أنواع التطعيم المصرح بها للعبور، حيث أقدم الشاب الثلاثيني على تغيير نوع التطعيم الذي تحصل عليه عن طريق الحاسب الآلي، بحسب ما اعترف به.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم أنه، في غضون عام2022، ارتكب تزويرا في محرر رسمي وهو شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا المنسوب صدورها إلى وزارة الصحة على النحو المبين بالتحقيقات، بأن قام باصطناع الشهادة على نحو من شأنه إظهار أنها صحيحة.

وتعود تفاصيل القضية بان ضابط ذكر انه بيوم الواقعة اثناء تواجده على رأس العمل بالشرطه الجسر تلقى اتصالا هاتفيا من قبل عياده الجانب السعودي حيث قرر له المتصل بانه تم ضبط المتهم بتزوير شهاده التطعيم الخاص بفيروس كورونا الخاص بمملكه البحرين التي تصدر من وزاره الصحه وعليه اتجهت الدورية الامنيه الى مكتب الصحه السعودي بالجسر وتم جلب المتهم الى مكتب البحث والتحري.

وعند سؤاله عن سبب قيام تزوير الفحص اقرار المتهم بانه قام بتغيير نوع التطعيم الذي تلقاه من نوع الى اخر وقام بتسليم الموظف في عيادة الجانب السعودي الفحص وتم اخباره بأن الشهادة مزورة.

وكما تم التاكد من عيادة الخاصه بالجانب البحريني عن طريق المسح الضوئي للباركود الموجود في الشهادة وقد تبين بان المتهم لم يتلقى ثلاث جرعات من لقاح المزور فما هو مبين في المحرر المزور.

وخلال الجلسة حضر المتهم وطلب الرأفة والرحمة وخصوصا باننا مقبلين على شهر رمضان المبارك، بالاضافة الى انه يعيل امه واخرين من عائلته، في الوقت الذي تقدم محامي المتهم بمذكرة طلب في ختامها براءة موكله مما نسب اليه.