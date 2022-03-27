اخبار الخليج – أكد تضرر المطورين العقاريين..النائب الانصاري: تأخير متزايد في طلبات مزايا وتعطل طلبات المواطنين 

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب أحمد الانصاري أن هناك تأخير متزايد في طلبات مزايا والخاصة بطلبات السكن الاجتماعي، لافتاً الى أنه تلقى العديد من الاتصالات من المواطنين بسبب التأخير إجراءات طلبات مزايا مما يؤدي الى تعطل العديد من الطلبات التي تنطبق عليها الشروط.

وقال الانصاري ان التأخير في الطلبات يؤدي الى خسارة المطورين والمستثمرين في هذا القطاع، حيث ان عليهم ارتباطات والتزامات مالية مع البنوك، وان عملهم يتعطل وذلك بسبب التأخير في تسليم المنازل الى المشتري، مؤكداً ان هذا التأخير يؤدي الى تردد الكثير عن الدخول في هذا المشروع.

وأوضح رئيس لجنة الخدمات ان العديد من المواطنين لديهم الرغبة في عدم الانتظار للحصول على الوحدة الاسكانية والتقديم على طلبات مزايا ولكن الإجراءات الحالية والتأخير يؤدي الى التراجع، مؤكداً على ضرورة التسريع في البت في الطلبات لتقليل طلبات الانتظار، حيث ان التأخير يؤدي الى خسارة المطورين لحين الحصول على حقوقهم المالية.

وشدد الانصاري على ضرورة مراجعة شروط المستحقين لمشروع مزايا وخصوصاً الشرط الخاص بالعمر الأدنى وهو عمر 35 سنة، حيث انه هذا الحد للعمر لا يتناسب مع الكثيرين ويحد من فئة المستحقين والراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة الاسكانية.