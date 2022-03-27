محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إدارة المهرجان السينمائي «صنع بشغف 5» التابع لمركز عيسى الثقافي عن أسماء الفائزين الثلاثة بالمنح المالية لإنتاج الأفلام، وذلك بعد قرار لجنة الاختيار الخاصة بالمهرجان.
و أسفرت النتائج عن فوز المشاركة وسن مدن عن نص فيلمها “النخل الخرافي”، والمشارك لؤي اللتان عن نص فيلمه “وجبة” والمشاركتان فاطمة خليل وزهراء تقي عن نص فيلمهما “غياب”، حيث نالت كل النصوص الفائزة منحة بقيمة 2000 دولار لكل فيلم. ويجري حاليا تطوير وتنفيذ تلك الأفلام مع مختصين، حيث أن الأفلام الفائزة ستتأهل تلقائيًا للمسابقة الرسمية للمهرجان،
وتنوه إدارة المهرجان إلى أن باب قبول عرض الأفلام مازال مفتوحا إلى تاريخ ٣١ مارس الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – المهرجان السنيمائي «صنع بشغف» يعلن عن أسماء الفائزين بمسابقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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