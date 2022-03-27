محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 11:28 صدى تبوك – متابعة أعلن مركز الإحصاء الخليجي، عن إحصائيات فيروس كورونا في دول الخليج، حتى تاريخ 26 مارس 2022م. وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن عدد اللقاحات المعطاة تجاوزت الـ 111,653,996 مليون جرعة. وبحسب المركز بلغت نسبة الإصابات المؤكدة 356503 حالات؛ بينما بلغت حالات التعافي 3501078 حالة، ووصلت حالات الوفاة إلى 20288 حالة. وأضاف أن نسبة حالات التعافي بلغت 98,1% في دول مجلس التعاون، و97,7% في السعودية, و99,5% في قكر،،99,3% في قطر.

كانت هذه تفاصيل خبر 111 مليون جرعة لقاح كورونا في الخليج.. ونسبة التعافي بالمملكة تتخطى الـ 97% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.