حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - 08-24-1443 11:23 صدى تبوك – متابعة توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق (المدينة المنورة، مكة المكرمة، الرياض والشرقية تمتد الى أجزاء من منطقة نجران، عسير والباحة), في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على جنوب المملكة, كما تكون سماء صحو إلى غائمة جزئياً على جنوب غرب وأجزاء من غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والاوسط وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين على الجزء الجنوبي ومن متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الشمالي والاوسط، وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الجنوبي ومائج على الجزئيين الشمالي والاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من المتر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



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