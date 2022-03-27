أمانة جدة تستعيد أراضٍ حكومية بمساحة 17 ألف م2 في أم السلم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

استعادت أمانة محافظة جدة 17ألف متر مربع من الأراضي الحكومية بنطاق بلدية أم السلم وذلك بعد رصد عدد من الأسوار والبتر الخرسانية العشوائية أنشأها مخالفون وحيث اتخذت الفرق الميدانية حيالها الاجراءات النظامية بالإزالة الفورية، فيما يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية، وفي إطار الجولات الرقابية للحد من المخالفات داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وأوضح رئيس بلدية أم السلم الفرعية م. إبراهيم محمد الفقيه أن أعمال الرقابة في النطاق أسفرت عن إزالة تعديات على أراضي حكومية عبارة عن 23 من الأسوار والإنشاءات العشوائية بحي “الحرازات”، والتي اقيمت بلا مستمسكات شرعية، حيث جرى إزالتها واتخاذ الاجراءات النظامية حيال جميع المواقع المخالفة.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها الرقابية في الأحياء كافة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية مثمنة دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بمركز البلاغات 940 .