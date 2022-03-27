اخبار الخليج – انفستكورب تستحوذ على «إس أند إس تراك بارتس»  المزود لقطع الغيار للشاحنات في أميركا الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - استحوذت انفستكورب على شركة «إس أند إس تراك بارتس» S&S Truck Parts، المزود لقطع الغيار للشاحنات في أميركا الشمالية. ولم يتم الكشف عن شروط الصفقة.

تتمتع شركة «إس أند إس» التي أُسست في شيكاغو عام 1952، بتاريخ طويل في توفير قطع غيار للشاحنات تتميز بجودة عالية وتقنيات متقدمة. وحالياً، تقدم الشركة خدماتها لأكثر من 1600 عميل، بما في ذلك الشركات المصنعة للمعدات الأصلية، ووكلاء المعدات الأصلية، وموزعو المستودعات المستقلة، وورش الخدمة في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

تعليقاً على الصفقة، قال يوسف اليوسف، الشريك الإداري لإنفستكورب للثروات الخاصة: «يسرنا أن نعلن عن الاستحواذ على شركة «إس أند إس تراك بارتس». أن الاستثمار في الشركة ما هو إلا امتداد طبيعي لخبرتنا في قطاع قطع غيار المركبات. وشكّلت المكانة الرائدة في السوق والعلاقات القوية مع العملاء والقيمة الجيدة للعلامات الخاصة لشركة (إس أند إس) فرصة جذابة للغاية».

من جهته، قال دي جي هوفمان، الشريك الإداري في «إس أند إس» : «هدفنا هو تزويد عملائنا دائمًا بمجموعة واسعة من قطع غيار عالية الجودة للشاحنات وتقديم خدمة متميزة من خلال موظفينا ذوي الخبرة والمهارة. ونحن فخورون بشراكتنا مع انفستكورب التي تتمتع بسجل حافل في قطاع خدمات ما بعد البيع و قطع الغيار ورصيد كبير في توفير شراكات إستراتيجية ومدروسة للشركات العائلية والشركات التي يقودها مؤسسوها. وتمثل هذه الشراكة فرصة رائعة للاستفادة بشكل أكبر من نمو علامتنا الخاصة الفريدة وسلعنا التي تحمل علامات تجارية أخرى».

ستركز الشراكة على استمرار النمو العضوي لشركة «إس أند إس» من خلال التوسع الجغرافي عبر أميركا الشمالية والسعي لإتمام عمليات استحواذ إستراتيجية. وسوف يحتفظ دي جي هوفمان بحصة كبيرة في ملكية الشركة بموجب أحكام الصفقة.