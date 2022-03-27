شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مبادرة «التقييس أداة لعالم عربي رقمي مستدام» بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن رئيس هيئة التقييس لدول مجلس التعاون سعود بن ناصر الخصيبي عن تدشين مبادرة سفراء التقييس، تزامناً مع احتفال الهيئة بمناسبة اليوم العربي للتقييس الذي يصادف 25 مارس من كل عام، تحت شعار "التقييس أداة لعالم عربي رقمي مستدام".

وأوضح الخصيبي أن مبادرة سفراء التقييس هي مبادرة تطوعية تهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية بدعوة المتخصصين والمهتمين للمساهمة في نشر ثقافة التقييس وزيادة الوعي بأهميته وارتباطه بحياتنا اليومية، إلى جانب المساهمة في بناء قدراتهم المعرفية في مجالات التقييس من خلال إتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الندوات والفعاليات العامة المتعلقة بالتقييس، وأشار إلى أنه يمكن للجميع التسجيل في البرنامج من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.gso.org.sa //