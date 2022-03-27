شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 5 مخالفات لنظام العمل وتوجيه10 إنذارات برفحاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت لجنة المتابعة الميدانية المشتركة للتوطين بمحافظة رفحاء مع الفرق الرقابية بالمنطقة أمس 80 جولة رقابية مشتركة على أنشطة مكاتب الخدمات والاتصالات والمولات والمحال التجارية المتواجدة في الأماكن الخارجية وداخل المولات المغلقة لمتابعة قرارات التوطين الوزارية والمناطقية السابقة وتقديم النصح والإرشاد المهني لأصحاب العمل والمنشآت.

وأسفرت الجولات عن تحرير 5 مخالفات لنظام العمل ، ومخالفتين لنظام الإقامة وتوجيه 10 إنذارات .

ودعت اللجنة أصحاب المنشآت والأنشطة المستهدفة بالتوطين بسرعة توطين الوظائف تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.