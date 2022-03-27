شكرا لقرائتكم خبر عن 246 زيارة تفتيشية للتأكد من تطبيق الاحترازات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق الرقابية بصحة المدينة المنورة خلال الأسبوع الماضي، 246 زيارة تفتيشية على المنشآت والمراكز الصحية, ومقدمي الخدمات الطبية, والمجمعات, لمتابعة جودة الخدمات, وتطبيق تعليمات وزارة الصحة.

وشملت الجولات 63 زيارة تفتيشية في المستشفيات, و102 زيارة على الصيدليات, و50 زيارة تفتيشية على المجمعات, إضافةً إلى 16 زيارة على المراكز، و15 زيارة تفتيشية على المختبرات, للتحقق من تقيدها بالاشتراطات والمعايير النظامية, مؤكدةً استمرار تنفيذ الزيارات الميدانية لكافة المواقع بمشاركة الجهات الحكومية المختصة.