اخبار الخليج – مجمع دلمونيا يستضيف فعالية «مرايا» بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الفضيل

محمد بن مسعود - الدمام - في خطوة فريدة من نوعها تهدف إلى مشاركة الفرحة بحلول شهر رمضان الفضيل مع المواطنين والمقيمين والزوار في مملكة البحرين، ينظم مجمع دلمونيا فعاليةً خاصة قبيل حلول الشهر المبارك تحت عنوان «مرايا»، وذلك في منطقة البوليفارد في المجمع، حيث تفتح الأبواب لاستقبال الزوار يوميًا من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة مساءً في الفترة من 28 مارس 2022 إلى 1 أبريل 2022.

هذا وتضم فعالية مرايا” أكثر من 24 بائعاً يقدمون مجموعة واسعة من المنتجات الرمضانية المتنوعة لجميع أفراد الأسرة، بما في ذلك الملابس التقليدية، والحرف اليدوية والتحف، والإكسسوارات، والأدوات المنزلية، والحلويات الشعبية وغير ذلك الكثير.

بالإضافة لأأستضافة للعديد من العروض والأنشطة الترفيهية، والتي تضم العروض الموسيقية الحية ذات الطابع الرمضاني، وأكشاك الطعام والمقاهي، وعربات الطعام وغيرها، مما يجعلها الوجهة الأولى للزوار مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل هذا العام.

وبهذه المناسبة، صرح الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجمع دلمونيا، بالقول: “نحن مسرورين باستضافة هذه الفعالية الفريدة في مجمع دلمونيا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث تعكس حرصنا الراسخ على تزويد عملائنا الكرام بفعاليات وأنشطة حصرية تلبي احتياجاتهم وتفوق توقعاتهم.”

وأضاف الشيخ محمد قائلًا: “تقدم فعالية مرايا لزوار مجمع دلمونيا مجموعة واسعة من المنتجات الرمضانية، إضافة إلى الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية الحية والوجبات اللذيذة. نتمنى لجميع زوارنا قضاء وقت ممتع خلال هذه الفعالية المميزة قبيل حلول الشهر المبارك في مجمع دلمونيا وكل عام والجميع بخير.”

تجدر الإشارة إلى أن مجمع دلمونيا هو مركز تسوق حديث يتكون من ثلاثة طوابق، ومرافق ترفيهية عالية الجودة، ومحلات البيع بالتجزئة المرموقة. كما يتميز المجمع بحوض أسماك أسطواني يبلغ ارتفاعه 17 مترًا، وهو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. كما يفخر مجمع دلمونيا باحتوائه على أكبر ساحة خارجية في مملكة البحرين يمكن استخدامها كمكان لإقامة الفعاليات، ومنطقة بوليفارد التي تضم أكبر شاشة LED على مستوى دول مجلس التعاون.