اخبار الخليج – طالب بحريني يحصد جائزة الفيزياء ضمن 70 خليجياً

محمد بن مسعود - الدمام - لفت الطالب البحريني جعفر الصادق محمد سلمان، من مدرسة الشيخ عيسى بن علي الثانوية للبنين، الأنظار في الأولمبياد الخليجي للرياضيات والفيزياء في دورته المختتمة مؤخراً، والذي نظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، بالمملكة العربية السعودية، إذ حصد الميدالية البرونزية في الفيزياء بجدارة، ضمن 70 طالباً وطالبة من دول مجلس التعاون واليمن.

وقال جعفر إنه خضع لاختبارين موسعين في الفيزياء، الأول نظري والثاني عملي، ومدة كل منهما 5 ساعات، فحصد تقييماً عالياً من لجنة التحكيم العلمية المتخصصة، والتي أشادت بمعارفه وقدراته العلمية المتميزة، والتي تعد انعكاساً لتأسيسه النموذجي من معلمي المادة.

وأوضح أنه متفوق كذلك في الرياضيات، وسبق له أن حصد وسام (بطل الرياضيات) من مدرسة الزلاق الابتدائية الإعدادية للبنين، والفوز بمسابقة عائلة الخوارزمي على مستوى المدارس، إضافةً إلى تميزه في المناظرات العلمية، والذي قاده للفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعة الأهلية، مع مساهمته في فوز المدرسة بالمركز الأول في برنامج (أصيل في المدرسة) بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين)، علاوةً على تمتعه بمواهب في الكرة الطائرة والإلقاء.

ويطمح جعفر إلى دراسة الطب البشري بالجامعة، ليكون طبيباً جراحاً عالمياً مشاركاً في نهضة مملكة البحرين الصحية، ومساهماً في القضاء على الأمراض الخطيرة، منوهاً بجهود والديه في احتضانه وتشجيعه.