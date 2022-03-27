اخبار الخليج – بلدية المحرق: تنفيذ أمر جنائي بإزالة أعمال إنشائية مخالفة من عقار في منطقة الحد

محمد بن مسعود - الدمام - باشرت بلدية المحرق يوم الأربعاء ٩ مارس ٢٠٢٢م تنفيذ أمراً جنائياً يقضي بموجبه إزالة أعمال إنشائية مخالفة من عقار في منطقة الحد مجمع ١١١ مكون من (٦) أدوار تم بناءها بدون ترخيص مسبق من البلدية، حيث قام المخالف بالبناء مخالفا للترخيص الصادر له بتجاوز الاشتراطات التنظيمية المطلوبة، والنسبة المسموح بها للبناء بزيادة قدرها ٣٣% من مساحة العقار، وعليه تم إصدار الأمر الجنائي بالإزالة .

وحول تفاصيل المخالفة، ذكرت البلدية بأن قسم الرقابة والتفتيش قام برصد عقار مخالف خلال الكشوفات الميدانية تصنيف مشاريع استثمارية (د) مخالفاً للترخيص الصادر له، وتجاوزه النسبة المسموح بها للبناء والتي تقدر ب 300% من مساحة العقار، وعليه قامت البلدية بإخطار المخالف بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠٢١م وذلك بلصق اشعار على المبنى محل المخالفة بضرورة التوقف عن أعمال البناء ومراجعة البلدية لتصحيح الوضع استناداً للمواد رقم (1) و (2) و(23) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بإصدار قانون تنظيم المباني والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2014، ولكن دون الاستجابة من قبل المخالف والمبادرة بمراجعة البلدية وتصحيح الاعمال الانشائية المخالفة.

وبناءاً على ذلك قامت البلدية بإتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وإحالة المخالفة بتاريخ ٨ إبريل ٢٠٢١م إلى النيابة العامة، حيث تم إصدار أمراً جنائيا بتاريخ ٢٣ فبراير ٢٠٢٢م يقضي بدفع المخالف غرامة مالية، والزامه بإزالة الأعمال الانشائية المخالفة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الأمر الجنائي الصادر، وقد استجاب المخالف لتنفيذ الأمر وأزال الأجزاء المخالفة من العقار على نفقته الخاصة.

وأكدت بلدية المحرق أنها لن تتوانى في تطبيق القانون ، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والقوانين والاشتراطات البلدية والتقدم إلى البلدية لإزالة المخالفات إن وجدت وتصحيح أوضاعهم في أسرع وقت ممكن، تلافياً لاتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين، والتواصل مع البلدية للإبلاغ عن المخالفات على هاتف رقم 17984027 أو من خلال حسابات البلدية في وسائل التواصل الاجتماعي أو الإبلاغ عبر النظام الوطني للشكاوى والاقتراحات «تواصل» على هاتف رقم 80008001.