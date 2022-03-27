شكرا لقرائتكم خبر عن 700 جامع ومسجد بالحدود الشمالية تستكمل جاهزيتها لاستقبال «رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود تجهيز 700 جامع ومسجد بالمنطقة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتذليل المعوقات التي تواجه سير العمل وتطبيق الأنظمة والتعليمات، التي شملت أعمال الصيانة وجودة فرش المصليات الرجالية والنسائية ونحو ذلك .

وأوضح الفرع أنه تم استكمال جاهزية 267 جامعاً ومسجداً في عرعر والقرى التابعة لها، وفي محافظة رفحاء والقرى التابعة لها 353 جامعاً ومسجداً، و125 جامعاً ومسجداً في محافظة طريف والقرى التابعة لها ، وكذلك 73 جامعاً ومسجداً بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها .