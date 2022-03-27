اختتام مهرجان الألبان والأغذية بمدينة السيح بحضور أكثر من 300 ألف زائر السيح 24

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتمت مساء أمس فعاليات مهرجان الألبان والأغذية في مدينة السيح، الذي شهد حضوراً لافتاً من الزوار والمهتمين والمتخصصين من داخل المملكة وخارجها بلغ عددهم أكثر من 300 ألف زائر.

وضم المهرجان الذي أستمر 10 أيام، معرضا متكاملاً لصناعة وتقنية الألبان، شاركت فيه كبرى شركات إنتاج وتصنيع وتسويق الألبان بالمملكة، ومصانع منتجات مشتقات الألبان، بجانب أكثر من 100 ركن وجناح تمثل مجموعة من الجهات الحكومية والجمعيات واللجان الاجتماعية والأسرة المنتجة عمل بها أكثر من 600 شاب وفتاة.

واشتملت الفعاليات على العديد من المحاضرات والندوات بمشاركة متخصصين في مجالات الصحة والتغذية والإنتاج والتصنيع، تضمنت برامج توعوية وتثقيفية حول أهمية الحليب ومنتجاتها كعنصر غذائي رئيس، بجانب مجموعة متعددة من الأنشطة والبرامج المجتمعية والمسابقات الموجهة لزوار المهرجان.

ويهدف المهرحان إلى إبراز ما تحقق من منجزات في مستوى الجودة العالمية لمنتجات الألبان بالمملكة، وفتح آفاق وقنوات الاستثمار المرتبطة بإنتاج وتسويق الألبان ومشتقاتها في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، أن المهرجان حظى برعاية ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض -سلمه الله-، ونظمته بنجاح لجنة التنمية السياحية بالخرج، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المهرجان يعنى بالصناعات الغذائية والألبان، ليبرز المقومات التنافسية والمزايا النسبية لمدينة السيح وعموم مراكز وقرى المحافظة على المستوى التجاري والصناعي والسياحي، ليعزز مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مشاركة كبرى الشركات ذات الاختصاص، لبث رسالتها وتعزيز مشاركاتها المجتمعية بالأركان المتميزة والفعاليات الجاذبة، واستعراض مراحل تاريخ صناعة الألبان والأغذية.

وبيّن أن رؤية المهرجان تركزت على استدامة الغذاء وتطوير صناعته والاستثمار في الطاقات الشبابية، وكذلك تمكين المنشآت متناهية الصغر بإشراكها في هذا المهرجان. يذكر أن ريادة الخرج لصناعة وتقنية الألبان هو نتاج بذرة غرسها موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وهي البذرة الأولى لإنتاج الألبان في المملكة العربية السعودية، عندما وجه جلالته بإنشاء أول مشروع زراعي بالمملكة في وادي السهباء شرق مدينة السيح عام 1358هـ وهو”مشروع الخرج الزراعي” الذي شهد إنشاء أول مصنع لإنتاج الألبان ومشتقاتها على مستوى المملكة.