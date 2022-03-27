نادي الصفا يحقِّقُ كأس بطولة كرة الماء لفئة البراعم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حقق نادي الصفا كأس بطولة كرة الماء لفئة البراعم تحت 12 سنة، التي اختتمت أمس، واستمرت خلال المدة من 24 حتى 26 مارس الجاري على مسبح نادي القادسية بالخبر، تحت تنظيم الاتحاد السعودي للسباحة.

وحل نادي الصفا في المركز الأول، ونادي القادسية ثانياً،وجاء الأهلي ثالثاً.

وشارك في البطولة 84 لاعباً من 7 أندية، هي الأهلي والصفا والرياض والقادسية وجبة ووج والوحدة، تحت قيادة 17 حكماً.

وتهدف البطولة إلى تكثيف انتشار لعبة كرة الماء على مستوى المملكة،وصناعة دوري قوي في مستقبل اللعبة، ودعم وتحفيز المحبين للعبة، والإسهام في توسُّع الرياضة المجتمعية.