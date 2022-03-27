اختتام آخر كؤوس موسم سباقات القدرة والتحمل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

اختتم الاتحاد السعودي للفروسية موسمه لسباقات القدرة والتحمل بإقامة كأس التحدي للقدرة والتحمل مسافة 119 كم الذي أقيم يوم أمس بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة بمزرعة الخالدية في الرياض.

وتوج صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية الفارس عبدالعزيز السيالي من فريق الوادي بطلاً للسباق رفقة الجواد “فزاع الوادي” وبسرعة 52،1 كم / ساعة بعد منافسة قوية امتدت طوال مراحل السباق استطاع خلالها فريق الوادي فرض سيطرته بتحقيقه المركز الأول والثاني أيضاً بالفارس بندر السيالي على الجواد “جير اشير” وبسرعة 24،24 كم / ساعة، وحل في المركز الثالث الفارس فهد العصيمي على الجواد “دوق” وبسرعة 24،24 كم / ساعة.

وأقيم إلى جانب السباق ثلاثةُ سباقات تأهيلية دولية نجمة واحدة لمسافة 100 كم، ونجمتين لمسافة 120 كم، وثلاث نجوم 160 كم وهو أحد السباقات المؤهلة لكأس العالم.

يذكر بأنه أقيم في هذا الموسم ستة سباقات تأهيلية محلية،وسبع سباقات تأهيلية دولية، وستة كؤوس دولية ومحلية، أبرزها سباق كأس خادم الحرمين الشريفين الذي احتضنته محافظة العلا؛ويعد السباق الأغلى في العالم.

وقدم سمو الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهاني والتبريكات للفائزين في السباق عقب التتويج وقال :” أُبارك لكم هذا الأداء الجيد والمستوى المميز، ونتطلع إلى تطور المنافسة أكثر في رياضة القدرة من عام إلى عام _وباذن الله_ سيكون الموسم القادم أفضل بالدعم الكبير الذي نجده من قيادتنا الرشيدة حفظها الله.