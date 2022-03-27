عاجل | الخميس انطلاقة قطار القريات السريع

قبل موعد انطلاقته بنحو أسبوعين، نفدت تذاكر السفر لدرجة الأعمال عبر قطار الشمال من محطة القريات إلى محطات، الجوف- حائل- لقصيم- المجمعة- الرياض في أولى رحلات انطلاقته التشغيلية المقررة في 31 مارس، فيما سجلت أسعار تذكرة الدرجة الاقتصادية، سعر 320 ريالاً للرحلة الأولى من محطة القريات- الرياض، والرحلة الثانية المقبلة سعر 275 ريالاً.

رحلتان أسبوعياً

وكشف مكتب الخطوط الحديدية السعودية «سار» لـ«دوت الخليج»، أن أولى الرحلات التي ستنطلق بواقع رحلتين في الأسبوع في مسار قطار الشمال، سوف تنطلق كل أربعاء من الرياض الساعة 9 مساءً حتى تصل إلى آخر محطة في القريات الساعة 8 ونصف صباحاً، فيما ستكون رحلة محطة القريات- الرياض الساعة 8 مساء من كل سبت، وتصل إلى آخر محطاتها في الرياض الساعة 7.20 صباحاً، بواقع 11 ساعة بين آخر محطتين، وبمسافة تصل إلى 1242 كيلومتراً.

غرف ليلية

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها سار في رحلاتها في الشمال وجود مقصورة حددت بسعر ثابت من القريات وصولاً إلى آخر محطة بـ1200 ريال، والمحطات الأقل مسافة بسعر 880 ريالاً، وتحتوي المقصورة على غرف ليلية من مقاعد تتحول إلى أسرة لـ4 أشخاص من ضمنهم طفل رضيع، وكذلك على وسائد وأغطية وخدمات «واي فاي» ومنافذ يو إس بي، إضافة إلى وجبة مجانية.

تذاكر مخفضة

وبينت «سار» أن لديها تذاكر مخفضة في الأسعار لمرضى السرطان والاحتياجات الخاصة وذويهم، كذلك طلاب التعليم العام والجامعي في درجة الأعمال والاقتصادية.

خصومات بدرجة الأعمال

الطفل33 %

الشباب25 %

مرضى السرطان والاحتياجات الخاصة33 %

طلاب المدارس33 %

الجامعيون25 %

الطفل الرضيعمجانا

الدرجة الاقتصادية

الطفل50 %

الشباب33 %

مرضى السرطان والاحتياجات الخاصة50 %

طلاب المدارس50 %

الجامعيون50 %

الطفل الرضيعمجانا