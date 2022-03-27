عاجل | 7 ريالات لوجبة الإفطار بساحات الحرم النبوي

تقدم شركات إعاشة لأول مرة وجبات إفطار للصائمين بالمسجد النبوي الشريف بعد تعاقد أصحاب السفر مع 12 شركة لتوفير الوجبات الغذائية وتسليمها بالساحات لهم من بعد صلاة العصر لتجهيز السفر وتوزيعها بحسب التعليمات التي أوضحتها وكالة شؤون المسجد النبوي، ومنها التعاقد مع شركات إعاشة لتوفير الوجبات الغذائية مع الإشراف المباشر من قبل أصحاب السفر على فرشها ومتابعة توزيع وجبات الإفطار والانتهاء منها مع إمكانية الحصول على تصاريح للعاملين في سفرة الإفطار.

خطة تقديم

وأنهى أصحاب السفر تعاقداتهم مع شركات الإعاشة على توفير وجبة الإفطار بـ7 ريالات لكل وجبة تطابق اشتراطات ومواصفات وكالة شؤون المسجد النبوي وتحتوي على ماء وتمر وزبادي وخبز مغلف وتكون ذات جودة عالية.

وكانت الوكالة أوصت بورشة عمل نظمتها في يناير بتمكين القائمين على سُفر إفطار الصائمين المصرح لهم من أماكنهم المخصصة لهم في السابق، وتحديد الأعداد على سفر الإفطار بحسب الحالة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا، وذلك في إطار خطة تقديم خدمات إفطار الصائمين في شهر رمضان للعام المقبل بالمسجد النبوي.

تطبيق التباعد

وأوصت ورشة عمل «تنظيم خدمات إفطار الصائمين خلال شهر رمضان بالمسجد النبوي لعام 1443»، بإلزام مقدم خدمة إفطار الصائمين بالتعاقد مع شركات الإعاشة المعتمدة لتجهيز الوجبات وفق الاشتراطات الصحية، وتحديد عدد الأشخاص على السجادة الواحدة في حال تطبيق التباعد الجسدي بواقع 5 أشخاص، وفي حال عدم التباعد تحديد عدد الأشخاص بواقع 12 شخصاً على السجادة الواحدة.

كما أوصت الورشة التي نظمتها إدارة خدمات إفطار الصائمين بوكالة شؤون المسجد النبوي، بأن يكون جلوس الصائمين على جهة واحدة من السفرة باتجاه القبلة فقط، فيما حددت غرة شهر رجب موعداً لتجديد بيانات مقدم خدمة إفطار الصائمين في شهر رمضان بالمسجد النبوي.

اشتراطات لوكالة المسجد النبوي

التعاقد مع شركات إعاشة

الإشراف المباشر من أصحاب السفر

فرش السفر ومتابعة توزيع وجبات الإفطار

توصيات

إلزام مقدم الخدمة بالاشتراطات الصحية

5 أشخاص على السجادة بتطبيق التباعد

12 شخصا حال عدم التباعد