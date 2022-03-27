عاجل | استحواذ نسائي على مخصصات الضمان

بلغ عدد المستفيدين من وكالة الضمان الاجتماعي في المملكة 1.128.877 مستفيدا في 2021، بينما تصدرت الإناث أكثر المستفيدات بـ682.445 مواطنة، والمطلقون الأقل استفادة، والذين بلغ عددهم 233.940.

10 فئات

وكشفت إحصائية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بلوغ عدد المستفيدين من الذكور 446.432 مستفيدا في المرتبة الثانية، والمتزوجون ثالثا بــ368.600، والعزاب رابعا بــ272.682، والأرامل رابعا بــ253.657، والمطلقون خامسا بــ233.940.

ويتمثل أبرز المستفيدين من 116 ضمانا اجتماعيا في المملكة في 10 فئات مختلفة ممثلة في: أسرة غير معولة، وعاجز عن العمل، وسن الشيخوخة، والمطلقين والمطلقات، وامرأة بلا عائل، ولم يسبق لها الزواج، ومجهولي الأبوين، والأيتام، وذوي الإعاقة، وأسر السجناء.

مبالغ مختلفة

وتختلف مبالغ الضمان الاجتماعي المقدمة للمستفيدين ببعض العوامل من خلال عدد أفراد الأسرة، وقيمة الدخل الشهري للأفراد، ويحصل الفرد الواحد المستفيد على 1000 ريال، والأسرة المكونة من فردين 1285 ريالا، و3 أفراد 1570 ريالا، و4 أفراد 1855 ريالا، و5 أفراد 2140 ريالا، و6 أفراد 2420 ريالا، وصولا إلى 15 فردا بـ5 آلاف ريال، وذلك وفق شروط يجب أن يستوفيها المستفيد من النظام للحصول على الخدمة المقدمة من الضمان الاجتماعي.