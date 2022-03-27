موجة غبار كثيف تحجب الرؤية على منطقة نجران

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية على منطقة نجران، تستمر لعدة ساعات بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية، استمرار تأثير العوالق الترابية والتي تسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتحديدًا على كل من بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، يدمة”.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة الجوية على منطقة نجران، حتى الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد.