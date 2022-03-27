محمد بن مسعود - الدمام - شاب ينهي حياة عمه بطريقة بشعة ويسلم نفسه .. والسبب مروع
أقدم شاب مصري على إرتكاب جريمة قتل بشعة بحق عمه بالشارع رمياً بالرصاص بسبب خلاف على ميراث.
و في التافصيل، فقد أقدم شاب لمتهم أقدم على جريمته النكراء اليوم قبل صلاة الجمعة، و قد تلقى اللواء مصطفى البكري، مدير قطاع الجنوب، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع جريمة القتل، وانتقل رجال الشرطة بسرعة إلى محل البلاغ، وفق (البيان).
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وكشفت جهود البحث والتحري أن المتهم يبلغ من العمر 44 سنة، وأطلق النار على عمه البالغ من العمر 61 سنة في منطقة سكنهما.
ونجحت الشرطة في ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
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