محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
غطى الظلام بوابة براندنبورج في برلين ليل يوم السبت وذلك مع إطفاء الأنوار إحياء لساعة الأرض الذي يوافق يوم السبت، ويشجع الحدث العالمي السكان على إطفاء الأنوار لمدة ساعة لجذب الانتباه لقضية التغير المناخي وإظهار الدعم لحماية البيئة.
وعلى خلفية صورة ظلية للمعالم المظلمة، شكلت مئات من المصابيح “إل إي دي” في العاصمة الألمانية هذا العام حمامة السلام على الأرض في أمل إضافي بأن يحل السلام قريبا في أوكرانيا.
كما تم إطفاء الأنوار في مختلف المعالم التاريخية والمباني الشهيرة الأخرى في ألمانيا.
وأطفأت المعالم الأثرية في جميع أنحاء العالم أنوارها تضامنا مع الحدث السنوي، بما في ذلك مبنى إمباير ستيت وبرج إيفل ودار أوبرا سيدني.
وبدأت المبادرة في أستراليا عام 2007، وسرعان ما رسخت مكانتها كحدث عالمي. وتم متابعة الحدث في حوالي 192 دولة ومنطقة في عام 2021.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر إطفاء أنوار المعالم البارزة حول العالم إحياء لساعة الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.