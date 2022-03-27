الشهري يوجه رسالة لجماهير الأخضر قبل مواجهة أستراليا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تحدث صالح الشهري، لاعب منتخب السعودية، عن أجواء التوقف الدولي خاصة بعدما حسم الأخضر مقعده في نهائيات كأس العالم 2022.

وقال صالح الشهري في تصريحات لبرنامج ملعب SBC على قناة SBC: «نبارك لقيادتنا وحكومتنا ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل. حصدنا هذا التأهل بجد واجتهاد».

وواصل حديثه: «نعم، أنا هداف المنتخب في هذه التصفيات لكننا نلعب كرة جماعية، وسواء كنت الهداف أم لا فهذا عمل مجموعة كاملة».

واختتم صالح الشهري: «لولا زملائي في الميدان ما سجلت الأهداف (السبعة) وإن شاء الله نقدم أكثر من ذلك في كأس العالم 2022».