أوكرانيا.. قصف روسي عنيف على مدينة خاركيف الأوكرانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن مفاعل خاركيف للأبحاث النووية يتعرض لقصف روسي عنيف، مساء أمس السبت، وذلك نقلًا عن موقع “العربية” الإخباري.

في سياق متصل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تراقب الوضع في سلافوتيتش، التي يسكن فيها عاملو محطة تشرنوبيل النووية.

وتتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية لليوم الحادي والثلاثين على التوالي، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.

من جهتها، أكدت القوات الأوكرانية، مساء أمس السبت، إن القوات الروسية انسحبت من تروستيانيتس مخلفة ذخائر ومعدات، فيما أفاد حاكم لفيف بأن صواريخا روسية أطلقت من القرم استهدفت مستودع نفط ومنشأة عسكرية.

وأفادت مصادر أوكرانية، مساء السبت، بانفجار مستودع نفط في مدينة لفيف الأوكرانية جراء قصف صاروخي روسي. وأشارت تقارير إلى سقوط 5 جرحى من جراء القصف الروسي على المدينة.