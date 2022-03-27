شكرا لقرائتكم خبر عن التدخل المبكر يحسن حالات التوحد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مختصون بمستشفى القطيف المركزي، أهمية التدخل المبكر لعلاج حالات اضطراب طيف التوحد منذ بداية ظهور الأعراض.

وأشاروا خلال فعالية «اليوم العالمي للتوحد»، التي نظمها قسم الصحة النفسية بمستشفى القطيف المركزي، بمشاركة 5 أقسام داخلية، و4 جهات من خارج المستشفى ذات العلاقة، إلى أن عيادة اضطرابات النمو والسلوك بقسم الصحة النفسية، يراجعها بشكل أسبوعي من 7 إلى 10 حالات، لأطفال مصابين باضطراب طيف التوحد ما بين جديد ومتردد، وفق إحصائية رحلة التوحد الوزارية.

ولفت المستشفى إلى أن الفعالية استهدفت المجتمع بجميع فئاته، واستمرت ليوم واحد من الساعة 9 صباحا - 12 ظهراً، وركزت على التوعية باضطراب طيف التوحد وأهمية التدخل المبكر.