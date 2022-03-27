شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة التصورات المستقبلية للتحول الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ورشة عمل بعنوان: «التحول في القطاع الصحي» بمقر مستشفى الجامعة الجديد بحضور المديرين التنفيذيين للمستشفيات الجامعية بالمملكة.

وأوضح رئيس الجامعة د. عبدالله الربيش «ممثل مجلس شؤون الجامعات في برنامج التحول الصحي»، خلال اللقاء أهمية مثل هذه الورش التي تعقد بمشاركة مديري المستشفيات الجامعية الطبية التنفيذيين على مستوى المملكة، للوصول إلى توصيات تساهم في تشكيل وهيكلة نظام الرعاية الصحية في ظل رؤية 2030، وفي ظل مقترحات برنامج تحول القطاع الصحي. مبينا أن التصورات المستقبلية التي تم طرحها خلال ورشة العمل، وتمت مناقشتها مع ضيوف الورشة استهدفت تعزيز منظومة الرعاية الصحية، التي تؤدي فيها المدن الطبية الأكاديمية والمستشفيات الجامعية دورا محوريا أساسيا، الأمر الذي من شأنه أن يحدث أثرا إيجابيا كبيرا في المنظومة على مستوى المملكة.

من جانبها، قدمت الأستاذ المساعد ووكيلة الشؤون الأكاديمية بكلية الصحة العامة د. نوف الأنصاري، موجزا لتوضيح الفروقات بين ماهية المستشفيات التعليمية والمستشفيات الجامعية والمدن الطبية الأكاديمية، فيما يخص قنوات التمويل والحوكمة والهيكل التنظيمي. كما استعرضت بعض نماذج تمويل الرعاية الصحية العالمية، وبالأخص تلك المتعلقة بالرعاية المبنية على القيمة، التي من شأنها رفع جودة الخدمات الصحية وخفض التكلفة. كما تم استعراض مقارنات مرجعية مع الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا فيما يتعلق بتطوير نظام التعليم الطبي الجامعي.