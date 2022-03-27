شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة د. سليمان الحبيب توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وصندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت مجموعة د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة وشركة إدارة صندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان بخصوص بحث سبل التعاون في مجالات إدارة وتشغيل المستشفيات، والتقنيات الرقمية الصحية، والمجالات التعليمية والتدريبية الصحية، وذلك على هامش منتدى الاستثمار الدولي المقام في مدينة طشقند بجمهورية أوزباكستان بحضور معالي م. خالد الفالح وزير الاستثمار ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار، ومعالي وزير الصحة في جمهورية أوزباكستان.

وقام بتوقيع المذكرة ممثلا عن المجموعة د. عبدالوهاب العبدالوهاب الرئيس التنفيذي للتشغيل ومعالي وزير الصحة والرئيس التنفيذي لشركة إدارة صندوق الاستثمار المباشر في جمهورية أوزباكستان، وقد شهد توقيع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي لريادة الشركات الوطنية الأستاذ بدر البدر وسعادة السفير السعودي في جمهورية أوزباكستان ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي محمد أبونيان.