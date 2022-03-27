شكرا لقرائتكم خبر عن في برقية لخادم الحرمين.. ملك المغرب: نستنكر بشدة استهداف المنشآت الحيوية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، أعرب، خلالها، عن استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية بالمملكة العربية السعودية، مندداً بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة. وأكد ملك المغرب، تضامن بلاده المطلق مع المملكة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم.