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في برقية لخادم الحرمين.. ملك المغرب: نستنكر بشدة استهداف المنشآت الحيوية

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الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، برقية من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، أعرب، خلالها، عن استنكاره الشديد للاعتداءات الدنيئة والمتكررة التي استهدفت منشآت حيوية ومدنية بالمملكة العربية ، مندداً بهذه الأعمال التخريبية والإرهابية الجبانة. وأكد ملك المغرب، تضامن بلاده المطلق مع المملكة، ووقوفها الدائم إلى جانبها من أجل التصدي لهذه المحاولات المقيتة التي لا تستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها فحسب بل تشكل تهديدا لأمن إمدادات الطاقة في العالم.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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