شكرا لقرائتكم خبر عن تثقيف منسوبي «التأهيل الشامل» إسعافيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مركز التأهيل الشامل للذكور بالدمام، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، برنامجا تثقيفيا بعنوان «الطرق الصحيحة لنقل الحالات الإسعافية وتجهيزات سيارة الإسعاف»، استفاد منها 50 موظفا وموظفة.

وقدم البرنامج مشرف إدارة المخاطر بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية عبدالله بورسيس، واستهدف الطاقم الفني بالمركز والفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمدينة الدمام. وتطرق بورسيس خلال محاضرته إلى عدد من المحاور، والتي منها السلامة الشخصية ومعدات الحماية للكادر الطبي والمرضى، وطرق النقل الصحيحة من السرير إلى النقالة، وأنواع النقالات وطرق استخدامها بناء على نوع المريض أو المصاب، وكذلك شدة ونوع الإصابة أو المرض، وبين نقالة المريض القابلة للطي، ونقالة سباينل بورد، ونقالة سكوب، ومثبت رأس للنقالة، ونقالة القارب، وكذلك كرسي إخلاء نزول درج بعجلات يدوي ونقالة «سرير إسعاف».

واتسم الجزء الثاني من البرنامج بالطابع العملي، وتم التطرق خلاله إلى تجهيزات سيارة الإسعاف وطرق استخدامها بالتفصيل، مع شرح عملي بمشاركة الحضور الذين أبدوا تفاعلا كبيرا مع المحاضر، كونهم يحتاجون إلى هذا النوع من المعلومات والتدريب في بيئة عملهم في الفروع الإيوائية بالوزارة.