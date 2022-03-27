شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منشآت تحفظ الغذاء بأكياس بلاستيكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية غرب الدمام، جولاتها الميدانية على المنشآت، ورصدت خلالها عدة ملاحظات؛ أبرزها وضع الغذاء في أكياس بلاستيكية، وعدم تلقي العاملين جرعات التحصين، وسوء تداول المواد الغذائية.وأتلفت البلدية 5 كيلو من الأغذية المحضرة مسبقا لحفظها بأكياس البلاستيك غير المخصصة لذلك. وعززت البلدية تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الجولات الميدانية على منشآت الملاحم للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.

وكانت البلدية أغلقت 11 منشأة وخالفت 17 أخرى وضبطت 77 من العمالة المخالفة، خلال جولات ميدانية مشتركة في صناعية دلة، بالتعاون مع الأمن الوقائي بشرطة الدمام ووزارة التجارة.