شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» الأعلى في تقييم إنجاز الهيئات الطبية بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصدت صحة الشرقية أعلى تقييم ضمن الهيئات الطبية العامة على مستوى المملكة بنسبة 96 %، في مؤشر إنجاز طلبات المرضى بالهيئات الطبية العامة، للفترة من الأول إلى السابع من مارس الجاري.

واستقبلت الهيئة الطبية بصحة الشرقية، خلال العام الماضي 2021، ما يقارب 22800 استفسار وطلب من المراجعين عبر قنوات تواصلها، وأكثر من 200 برقية من الديوان الملكي خاصة بطلبات المواطنين والمقيمين للعلاج داخل المملكة وخارجها، والعلاج في المستشفيات التخصصية والعسكرية، كما أصدرت ما يقارب 7500 قرار علاج داخل المنطقة الشرقية وخارجها، وبلغ إجمالي عدد أوامر الإركاب 6619، وصدر بناء عليها 13606 تذاكر للمرضى والمرافقين.

وتمثلت استفسارات وطلبات المراجعين الواردة للهيئة، في طلبات العلاج داخل المملكة وخارجها، وفي المستشفيات العسكرية، وطلبات الحصول على نفقة لحضور المواعيد التي تكون خارج منطقة السكن، وطلبات أوامر الإركاب، واستفسارات عن إجراءات تصديق الإجازات المرضية.

وأوضحت صحة الشرقية أن المؤشر ‏يقيس مدى كفاءة وفاعلية إنجاز الطلبات المختلفة للمرضى بالهيئة الطبية العامة، والواردة من الجهات ذات الصلة، التي يتم اتخاذ ما يلزم من إجراء عليها داخل الهيئة الطبية العامة، أو تتم دراستها وإحالتها للعرض على الهيئة الطبية العليا للنظر في العلاج داخل المملكة وخارجها، وذلك وفقا للإجراءات ومتطلبات المعايير المتبعة.

وأكد مدير العلاقات العامة والتواصل بصحة الشرقية مطلق الجلعود، حرص الهيئة الطبية على سرعة إنجاز المعاملات الواردة لها، وذلك بمتابعة وتوجيه من مدير عام الشؤون الصحية د. إبراهيم العريفي، واهتمامه بالرد على المستفيدين من خلال قنوات التواصل أو بالتواصل مع 937.