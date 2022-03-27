شكرا لقرائتكم خبر عن واثقون وآمنون..أهالي المملكة: شكرا أبطال الدفاع الجوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب مواطنون ومقيمون، عن تقديرهم وشكرهم لرجال الدفاع الجوي على تضحياتهم وإحباطهم محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية، استهداف بلاد الحرمين الشريفين، مؤكدين أن الجميع يمارسون حياتهم الطبيعية، دون أن تعرقل الهجمات الأخيرة أي نشاط أو تعيق سير الحياة العامة، سواء في جدة أو غيرها.

وشددوا لـ«اليوم»، على أن مثل هذه الاعتداءات العبثية، لم تزد المواطنين إلا تلاحما واصطفافا، خلف القيادة الرشيدة، ورجال الدفاع الجوي؛ الدروع الواقية والعين الساهرة لحماية وطننا الحبيب، الذين أثبتوا للجميع أن أمن المملكة «خط أحمر»، ولن يسمحوا بالمساس به.

ننعم بالأمن ووحدة الصف

بين أحد سكان المنطقة الشرقية إبراهيم الدغيم أن المملكة بجميع مدنها ومحافظاتها تنعم بالأمن والأمان، موجها شكره إلى رجال الدفاع الجوي وجميع من يقف على حفظ أمن البلاد في جميع الحدود، والتصدي للأعداء الغاشمين، وأشار إلى أن محاولات الاعتداء لا تزيد المملكة إلا قوة وصلابة، ولن يستطيع أي شخص المساس بأمن المملكة مهما تعددت محاولاته.

جدة.. كفاءة منقطعة النظير في التصدي

قال أحد مواطني جدة سعيد الزهراني، إن قوات دفاعنا الجوي، تؤدي دورا جليلا، وبكفاءة منقطعة النظير، لدحر الاعتداءات الحوثية الغاشمة.

وأضاف: الحمد لله الذي من على البلاد بالأمن والأمان، وطاعة الرحمن، نحن نعيش في أمن ورخاء في ظل قيادتنا الرشيدة، أيدها الله، وشكرا لدفاعاتنا الجوية وجنودنا البواسل الذين يقدمون تضحيات جليلة، في سبيل أمن الوطن واستقراره.

تضحيات بطولية في الذود عن أرض الوطن

أكد أحد مواطني جدة فارس الزهراني، أن الجميع يعيشون في أمن وأمان واستقرار، دون أي تأثير لمناشط الحياة العامة، أو سير الحركة الطبيعية، مقدما شكره لبواسل الدفاع الجوي الذين يبذلون جهودا وتضحيات بطولية في سبيل الذود عن أرض الوطن، والحفاظ على المواطن والمقيم والأعيان المدنية، بكل كفاءة واقتدار،

ومواجهة أي مساس بهذه البلاد المباركة.

القطيف.. قوة وجاهزية لردع العدوان

قدم أحد سكان القطيف صالح آل عمير شكره لجميع الجنود الذين يبذلون الغالي والنفيس، في سبيل الحفاظ على أمن المملكة، ويتصدون لجميع مَنْ يحاولون الاعتداء على أرضها أو يمس أمنها.

وأشار إلى أن جميع المواطنين والمقيمين يمارسون حياتهم الطبيعية، بل لا يشعرون حتى بالهجمات، إلا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يثبت قوة أبطال الدفاع الجوي، وجاهزيتهم لردع أي عدوان يستهدف أمن المملكة.

أبها.. الجميع «لُحمة واحدة»

أكد أحد أهالي أبها موسى القحطاني، أن أبطال قوات الدفاع الجوي، هم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، مقدما شكره إلى القيادة الحكيمة والأبطال الذين يسهرون الليل والنهار لصد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران، داعيا لهم بتسديد الخطى والنصر على العدو الغاشم.

وأضاف «جميع المواطنين في الداخل لحمة واحدة، وثقتهم كبيرة في الله، ثم في أبطال الدفاع، الذين يتصدون للعدو الغاشم». وتابع: ملتفون بكل ثقة حول قيادتنا وخلف هؤلاء البواسل الذين يدافعون عن أرضنا المباركة.

الجبيل.. فخورون بقدرات أبطالنا

أوضح أحد سكان الجبيل سعيد بن سعد، أن أبطال الدفاع الجوي يبذلون كافة الجهود في التصدي لصواريخ العدو الغاشم، مبينا أن الجميع فخورون بما يقدمه أبطال الدفاع لهذا الوطن، والجميع يقف صفا واحدا معهم في الدفاع عن أرض المملكة، مشيرا إلى أن المحاولات الغاشمة من العدو الحوثي المدعوم من إيران لاستهداف المملكة تبوء بالفشل دوما، ولن يستطيع أي عدو كائنا من كان زعزعة أمن بلاد الحرمين الشريفين. وأضاف: المملكة تنعم برجال أبطال، يقفون ليلا ونهارا على حدود هذه البلاد للتصدي لأي محاولة اعتداء.

بلجرشي.. درع واقية وعين ساهرة

بين أحد سكان محافظة بلجرشي نايف آل مشني، أنه لا يخفى على الجميع دور رجال الدّفاع الجوي البواسل في حماية أرض الوطن والمواطنين، فهُم الدرع الواقية والعين السّاهرة لحماية وطننا الحبيب، ولهم نرفع قُبعات الاحترام، وندعو الله أن يحفظ جنودنا البواسل في الدفاع الجوي، وأن يديم الأمن والأمان في هذا الوطن.

وأشار إلى أن جميع المواطنين والمقيمين في جميع مدن ومحافظات المملكة لا يقلقون أبدا جراء أي اعتداء غاشم، بثقتهم في الله، ثم في قوة وصلابة قيادة ورجال أمن المملكة.

الباحة.. أسمى معاني الوطنية

قال أحد سكان الباحة فهد الغامدي، إن الجميع في المملكة والعالم، يرون ما يقدمه أبطال الدفاع الجوي من قوة وهيبة ومنعة، والذين دفعوا بكل طاقاتهم وتركيزهم للدفاع عن أرض بلاد الحرمين.

وأضاف: أبهروا العالم بهذه الفضيلة وضربوا أسمى المعاني في حب دينهم ووطنهم، ونحن جميعا، نقف معهم صفا واحدا للدفاع عن وطننا الحبيب.