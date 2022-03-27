شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 خبراء تفخيخ وتدمير مخزن أسلحة بميناء الصليف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، عن تدمير مخزن أسلحة نوعية بمحيط ميناء الصليف، نقلتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 3 خبراء مختصين بتفخيخ الزوارق وإطلاقها بالميناء.

وقال التحالف: استهدفنا 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز، وأحبطنا هجومًا وشيكًا لناقلات النفط،، وذلك عقب إمهال الحوثيين 3 ساعات لإخراج الأسلحة من ميناءي الحديدة والصليف ومطار صنعاء.

وأوضح أن الميليشيا تتخذ حي «حدة» في صنعاء مخازن للأسلحة، والمدنيين دروعاً بشرية، طالبا من المدنيين الابتعاد عن مخازن الأسلحة وأوكار الحوثيين بالحي.

وأكد أن الحوثيين يسقطون الحماية عن المواقع المحمية باستخدامها عسكرياً، مشيرا إلى استمرار العملية العسكرية لتحقيق مبدأ الأمن الجماعي.

وفي وقت سابق من أمس، أعلن التحالف عن بدء عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لميليشيات الحوثي الإرهابية تستهدف مصادر التهديد بصنعاء والحديدة، مشيرا إلى أن قواته ستتعامل مباشرة مع مصادر التهديد، مع تجنيب الأعيان المدنية والمنشآت النفطية الأضرار الجانبية.

وأوضح أن العملية أتت استجابة لتحييد استهداف المنشآت النفطية أو التأثير على أمن الطاقة وحماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد. وقال: على الحوثيين تحمل نتائج السلوك العدائي والعملية العسكرية بمراحلها الأولى.

وأضاف: مارسنا أعلى معايير درجات ضبط النفس لهجمات الحوثيين على المنشآت النفطية.