شكرا لقرائتكم خبر عن بحث آليات توفير بيئة عمل صحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت جمعية أيتام الجبيل ورشة عمل بعنوان «بيئة عمل صحية»، بالشراكة مع مكتب العمل التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء والمهتمين في مجال نظام العمل. وهدفت الورشة إلى تسليط الضوء على أهمية نظام العمل، والتزم صاحب العمل بتعليماته، مع رفع الوعي لدى العمالة.

وأوضح ممثل مكتب العمل حسن هنبوبة، تأكيد التزام نظام العمل برسم السياسة العامة للشؤون الاجتماعية والعمالية في المملكة ضمن إطار مستوحى من القيم والمبادئ، حتى نتمكن من المواءمة مع رؤية المملكة 2030.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية أيتام الجبيل م. ماجد الخالدي، أهمية رفع الوعي الوظيفي لدى العاملين.