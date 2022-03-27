شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيتان وطنيتان لتدوير النفايات وإنتاج البلاستيك الحيوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم باحثان أكاديميان من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقنيتين علميتين ضمن مهمة الحفاظ على البيئة والاستدامة والحد من الانبعاثات الضارة، وتتعلق إحدى التقنيتين بالاستفادة من التغويز البلازمي في التخلص الآمن من النفايات مع إنتاج الكهرباء، وتتعلق الأخرى بإنتاج البلاستيك الحيوي من دبس التمر.

وأوضح الأستاذ بقسم صحة البيئة بكلية الصحة العامة د. سعد الدهلوي، أن تقنية «التغويز» المباشر تشمل استخدام مصدر جهد كهربائي عالي الجهد ينتج درجة حرارة عالية جدا لا تقل عن 10 آلاف درجة مئوية لتتحول المادة المراد التخلص منها من الحالة الصلبة إلى الحالة البلازمية دون المرور بحالة الاحتراق، منوها إلى أنه بهذه الطريقة ينتج لدينا أيونات أولية يمكن إعادة استخدامها لإنتاج مركبات عديدة صديقة للبيئة أهمها مواد البناء.

وقال الدهلوي خلال الملتقى البيئي الذي نظم بمناسبة «يوم البيئة العالمي»، إن البلازما تعتبر الحالة الرابعة للمادة، إلى جانب ما كان يعرف سابقا من حالات ثلاث «الغازية والسائلة والصلبة»، وتكون فيها المادة متأينة أو متفككة إلى الحالة الأولية، وهذا يحدث عند الوصول إلى درجة حرارة لا تقل عن 10 آلاف - 14 ألف درجة مئوية. وبين أن من مميزات تقنية التغويز أنه لا ينتج عنها رماد كعملية الاحتراق التقليدية​ ولا يصدر عنها أية انبعاثات كربونية، كما أنها ذات مردود اقتصادي.

وبدوره، أطلق الباحث والأستاذ بكلية الصحة العامة بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل د. محمود بريقع ابتكارا قدمه خلال الملتقى، يتمثل بإنتاج البلاستيك الحيوي صديق البيئة من مستخلص التمر «الدبس»، مشيرا إلى أن المبتكر الجديد أثبت فعاليته من حيث الجودة، إلى جانب كونه غير مضر بالبيئة، ومن مواد متوافرة بالمملكة. وأشار إلى أن الابتكار يستهدف تعظيم إنتاجية البلاستيك الحيوي من بكتيريا محلية باستخدام خلاصة التمر «الدبس» كمادة خام متجددة واقتصادية متوافرة باستخدام تكنولوجيا التخمر المتقطع مع تحسين عملية الاستخلاص باستخدام طرق بسيطة رخيصة الثمن مما يسمح بإنتاجه على نطاق صناعي، متوقعا أن تصل نسبة إسهام البلاستيك الحيوي إلى أكثر من 40 % من الإنتاج العالمي للبلاستيك في عام 2030.