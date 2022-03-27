شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام 544 يمنيا بحجة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 544 مستفيدا، خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 151 مريضا، وعيادة الطوارئ 12 فردا، وعيادة الباطنية 99 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وقسم الإحالة الطبية شخصان، كما تم صرف الأدوية لـ 271 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة، فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.