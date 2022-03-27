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مركز الملك سلمان يخفف آلام 544 يمنيا بحجة

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الدمام - شريف احمد - قدمت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عزلة الدير بمديرية حيران في محافظة حجة، خدماتها الطبية لـ 544 مستفيدا، خلال المدة من 2 حتى 8 مارس 2022م.

وراجع عيادة مكافحة الأمراض الوبائية 151 مريضا، وعيادة الطوارئ 12 فردا، وعيادة الباطنية 99 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 8 حالات، وقسم الإحالة الطبية شخصان، كما تم صرف الأدوية لـ 271 شخصا، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد شخص واحد، وقسم التوعية والتثقيف 6 مستفيدين.

وفي الخدمات المرافقة، فقد راجع قسم الخدمات التمريضية 80 مريضا، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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