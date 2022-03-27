شكرا لقرائتكم خبر عن بدء ورش دراسات مبادرة «السعودية الخضراء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر م. عبدالرحمن الفضلي اليوم، إطلاق أولى ورش عمل مشروع دراسات مبادرة السعودية الخضراء والخطة التنفيذية للتشجير.

ويهدف المشروع إلى دراسة واقع التشجير ومستقبله في المملكة لتحقيق المستهدف، الذي حدّده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بزراعة 10 مليارات شجرة في المملكة أو ما يعادل إعادة تأهيل 40 مليون هكتار خلال العقود المقبلة؛ وذلك للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام.

وتعدّ هذه الورشة الأولى بين عدة ورش ستُعقد خلال مراحل تنفيذ المشروع، وتهدف إلى جمع المعلومات، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، وتفعيل الشراكات بين مختلف الجهات ذات العلاقة بالمشروع، وستُخصص هذه الورش للقطاعين (الحكومي والخاص)، والقطاع غير الربحي، إضافة إلى القطاعات المالية والأكاديمية والبحثية.

ويسعى المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر من خلال عقد هذه الورش بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين، وبيوت الخبرة العالمية، إلى تقييم واقع التشجير في المملكة، وتحديد احتياجاته المستقبلية، وكذلك تطوير آليات تنفيذ المسوحات الميدانية، وقواعد تطوير الخرائط الرقمية، وإنشاء المنصة الإلكترونية الجيومكانية للتشجير في بيئات المملكة ومناطقها.