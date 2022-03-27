شكرا لقرائتكم خبر عن 4020 مستفيدا من المواد الإيوائية لنازحي تعز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تقديم المواد الإيوائية للنازحين في محافظة تعز، وشملت توزيع مراتب إسفنجية وأدوات الطبخ وفرش النوم والبطانيات والناموسيات ودلاء الماء والمصابيح الشمسية، استفاد منها 4.020 فردا.

يذكر أن المشروع يعمل على توزيع المواد الإيوائية للأسر النازحة والمجتمع المضيف في محافظات عدن ولحج وأبين وتعز والحديدة، بهدف تخفيف العبء المعيشي عنهم، من خلال توفير المواد الإغاثية الأساسية للحفاظ على كرامتهم بعد أن تدهورت أوضاعهم المعيشية.