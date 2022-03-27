شكرا لقرائتكم خبر عن 4 برامج أكاديمية بجامعة الأعمال والتكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت جامعة الأعمال والتكنولوجيا إنجازا باعتماد 4 برامج أكاديمية جديدة من هيئة تقويم التعليم، عقب استيفائها المعايير المحلية والدولية، ليرتفع إجمالي برامج الجامعة المعتمدة إلى 14 برنامجا أكاديميا.

وشملت البرامج المعتمدة، برنامج بكالوريوس إدارة الإعلان، وبرنامج اتصالات الإعلان، وبرنامج بكالوريوس إدارة الموارد البشرية، وبرنامج التأمين وإدارة المخاطر بكلية إدارة الأعمال.

وقد توجت الجامعة مؤخرا باعتراف دولي بجودة العملية التعليمية في المملكة، وذلك بحصول الجامعة على تصنيف 5 نجوم من منظمة QS العالمية التي تعد من أرقى المؤسسات الدولية المختصة في تقييم وتصنيف مؤسسات التعليم العالي دوليا.