شكرا لقرائتكم خبر عن ربط 80 % من إنارة مسعى الحرم المكي بالطاقة اللامنقطعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ربطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 80 % من وحدات الإنارة بالمسعى بنظام الطاقة اللامنقطعة UPS لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي عن وحدات الإنارة بالمسعى، وذلك بتحويل 500 وحدة إنارة بالمسعى داخل المسجد الحرام، من نوع ميتل هاليد 200 واط إلى 150 واط، ووحدات الإنارة من نوع ميتل هاليد 400 واط إلى 200 واط LED.

وقال مدير إدارة الأعمال الكهربائية م. أحمد الشمراني: تحرص الإدارة لتقديم أفضل الخدمات لزوار بيت الله الحرام من خلال إشرافها على تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية من خلال متابعة وحدات الإنارة في المسجد الحرام والعمل الجاد على تطوير هذه الأنظمة، وأن الإدارة ومن خلال طاقم العمل من مهندسين وفنيين والفريق الاستشاري تتابع جميع الأعمال الفنية والتشغيلية داخل المسجد الحرام وخارجه.

وبين الشمراني أنه من خلال ما يشهده المسجد الحرام من أعمال ومشاريع وما يتطلبه ذلك تم وضع خطة زمنية لتحويل وحدات الإنارة بالمسعى لتتناسب مع شدة الإنارة ودرجة اللون بما يسهم في رفع كفاءة الإنارة وزيادة راحة قاصدي وزوار المسجد الحرام، وبما يسهم في رفع كفاءتها وتحقيق هدف ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية، وتعد هذه الخطوة إحدى الخطوات التي يتم من خلالها تحويل جميع وحدات الإنارة في عموم المسجد الحرام إلى نوع LED.