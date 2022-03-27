اخبار الرياضه السعوديه مديرة الفعاليات في وزارة الرياضة لـ«عكاظ»: جدة موقع مثالي من منظور سباقات السيارات

محمد بن مسعود - الدمام - مع الأجواء الخاصة التي تعيشها الساحة الرياضية من خلال سباق الجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 لعام 2022، تحدثت لـ«عكاظ» مدير عام الإدارة العامة للفعاليات في وزارة الرياضة مي عبدالعزيز الهلابي، لتسليط المزيد من الضوء على هذه الفعالية الكبرى التي تشهدها مدينة جدة، والتي يتوقع أن يتابعها الملايين حول العالم، وكشفت أن اختيار مدينة جدة مقرا لحلبة الفورمولا 1 لأنها تمتاز بموقع مذهل باعتبارها مدينة ساحلية على البحر الأحمر ومدينة نامية سواء على صعيد الأعمال، أو كوجهة سياحية بارزة، فضلا عن كونها موقعاً مثالياً من منظور رياضة السيارات لاستضافة سباق الجائزة الكبرى، وأشارت إلى أن استضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 تساهم في نهضة سياحية وتجارية ترتبط بالمدينة التي تستضيف السباق، وعلاوة على ذلك، سيخلق السباق إرثاً دائماً لكل من مدينة جدة وساكنيها.

مي الهلابي فتحت خزانة المعلومات حول أسرار الفورمولا 1، وقد خرجنا منها بهذه الحصيلة الوفيرة من المعلومات في الحوار الآتي:

• في البدء ما مدى استعدادكم لسباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022؟

•• ظل سعينا خلال هذا العام هو البناء على النجاح البارز الذي حققته النسخة الماضية، فبعد أقل من 4 أشهر من ظهورها الأول المتميز تعود أجواء الإثارة إلى حلبة كورنيش جدة، أطول وأسرع حلبة شوارع في العالم، من خلال أفضل السائقين في العالم ودفعهم إلى أقصى حدود عطائهم مع عودة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2022، الجولة الثانية لبطولة العالم للفورمولا 1. كما يتواصل سعينا للاستفادة من الدروس الكثيرة التي تعلمناها لمواصلة التحسين في بعض المجالات خلال السباق الثاني لاسيما مع ضيق الوقت بين السباقين لمعالجة بعض التحديات التي طرأت في السباق الأول وضمان توفير تجربة مذهلة لكل من يحضر السباق في حلبة كورنيش جدة وللملايين الذين يتابعون السباق عبر شاشات التلفزيون من جميع أنحاء العالم.

• ما السر وراء اختيار جدة تحديدا لاستضافة سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1؟

•• تمتاز جدة بموقع مذهل باعتبارها مدينة ساحلية على البحر الأحمر، كما أنها تبرز كمدينة نامية سواء على صعيد الأعمال، أو كوجهة سياحية بارزة. ومن خلال موقعها على الساحل الغربي للمملكة، فهي محاطة بالحياة البحرية والشعاب المرجانية الخلابة، وبالصحاري الاستثنائية من الشمال والجبال من الشرق، وعلاوة على ذلك، فإنها مدينة تنبض بالحياة، ولديها ثقافة عظيمة متجذرة في عروقها، وروح مجتمعية فريدة. وإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم فعاليات كبرى مثل رالي داكار وإكستريم إي بالقرب من جدة، يجعل منها موقعاً مثالياً من منظور رياضة السيارات لاستضافة سباق الجائزة الكبرى.

• ما الفائدة التي ستعود على مدينة جدة من إنشاء حلبة فورمولا 1 جديدة؟

•• تنطوي على استضافة إحدى جولات بطولة العالم للفورمولا 1 نهضة سياحية وتجارية ترتبط بالمدينة التي تستضيف السباق، وعلاوة على ذلك، سيخلق السباق إرثاً دائماً لكل من مدينة جدة وشعبها. فحلبة كورنيش جدة لن يتم استخدامها في سباقات السيارات الوطنية والدولية فحسب، بل أيضاً في الفعاليات المجتمعية والخيرية الأخرى، مثل سباقات الجري والدراجات. وبالإضافة إلى ذلك، سيضم الكورنيش المحيط بالمسار مرافق ترفيهية، مثل كرة القدم الشاطئية، وكرة الطائرة، وملاعب البادل والتنس، فضلاً عن صالة رياضية خارجية ومعدات للياقة البدنية.

• نلاحظ أن هناك مرافق أخرى يتم بناؤها حالياً حول حلبة سباق الجائزة الكبرى.. حدثينا عنها؟

•• حلبة كورنيش جدة تقع في قلب الواجهة البحرية لمدينة جدة، وجاءت عملية تصميمها وبنائها لخدمة مدينة جدة حتى بعد سباق الفورمولا 1، حيث تعد عنصراً أساسياً في مشروع تجديد كورنيش المدينة. وتعتبر عملية توسعة الكورنيش بنحو 3.5 كيلومتر أحد المجالات الرئيسية للأعمال الإنشائية، بحيث يمتد الآن حتى المارينا الجديدة.

ويعد الكورنيش نقطة محورية للمجتمع ويمكن لسكان جدة وزائريها الآن الاستمتاع بممر أكبر على الواجهة البحرية وممرات للدراجات ومطاعم وفنادق جديدة، وعلاوة على ذلك، يجري العمل على تطوير منطقة ترفيهية واسعة على ضفاف ساحل البحر الأحمر، لتوسيع ممشى الكورنيش، وتزويده بسلسلة من الفعاليات الترفيهية في الهواء الطلق للأطفال والكبار بما في ذلك ممرات جديدة ومسارات لركوب الدراجات وملاعب الأطفال وكذلك مطاعم ملائمة للعائلات، ودورات مياه عمومية، ومواقف للسيارات والمزيد من المرافق.

• هل هناك اختلاف في البطولة الجارية عن السابقة؟

•• على صعيد السباق والحدث لا توجد اختلافات كبيرة عن الشكل العام الذي ظهر عليه السباق في شهر ديسمبر الماضي، ولكن هناك عددا من المجالات التي عملنا عليها لتعزيز تجربة الجمهور، حيث تم تغيير بعض زوايا المدرجات لتحسين الرؤية وفي الوقت نفسه زيادة الحجم وتطوير مناطق الجمهور، التي أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة في السباق الأول، كما شهد مسار السباق تغييرات طفيفة، وهي التعديلات التي ترتبط بشكل مباشر بنطاق رؤية السائقين من قمرة القيادة، وأيضاً تم تقديم وقت انطلاق السباق بمقدار 30 دقيقة إلى الساعة 20.00 بتوقيت المملكة.

• ما تقييمكم للنسخة السابقة من السباق وسقف طموحاتكم للنسخة الجديدة؟

•• حقق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 لعام 2021 نجاحاً بارزاً، وكان حجم الحدث وتأثيره أكبر بكثير من توقعاتنا. لقد كان سباقاً استثنائياً، وقدم المملكة العربية السعودية في أبهى صورة، وحضر الحدث في حلبة كورنيش جدة نحو 140 ألف متفرج على مدار 3 أيام، وحظى السباق بمتابعة عشرات الملايين حول العالم، وهو ما يرفع سقف الطموحات لتأكيد النجاح الباهر الذي حققته النسخة السابقة، لاسيما مع تنظيم النسخة الثانية خلال أقل من 4 أشهر فقط.

• كم عدد الحضور الإعلامي من مختلف دول العالم حتى ما قبل انطلاق السباق؟

•• 200 إعلامي يمثلون أكثر من 70 دولة.

• وماذا عن الفعاليات المصاحبة للسباق؟

•• تتضمن عطلة نهاية الأسبوع للفورمولا 1 العديد من أنشطة السباقات على الحلبة، إلى جانب فعاليات الفورمولا 1 الرئيسية، مثل سباقي الدعم، تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، والفورمولا 2، واستعراض السيارات الخارقة فائقة السرعة لجائزة السعودية الكبرى، كما توفر قرى الجمهور مزيجاً من تجربة الفورمولا 1، والعديد من الألعاب الترفيهية الممتعة، والأنشطة الحماسية، إضافة إلى تشكيلة من الفعاليات والأنشطة التي تلائم العائلة والأطفال للاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع.

وينتظر الجمهور مجموعة متنوعة من العروض الترفيهية مثل الحفلات الموسيقية الحية لنخبة من ألمع نجوم الغناء العالميين مثل فريق «ذا بلاكآيد بيز» و«كلين باندنت» و«ويز خليفة» ومنسقي الموسيقى العالميين أكسويل وريهاب، والنجم العربي محمد رمضان، إضافة إلى العديد من الفعاليات التي تناسب جميع الأعمار طوال عطلة نهاية الأسبوع في حلبة كورنيش جدة. ولأولئك الذين يرغبون في البقاء في قرى الجمهور، ستتاح لهم أيضاً فرصة مشاهدة السباق مباشرة على الشاشات العملاقة الموجودة في كل منطقة.

• شاهدنا مشاركة متطوعين سعوديين وسعوديات في الموسم السابق، هل سيوجدون في الموسم الحالي أيضًا؟ وما دورهم؟

•• بالتأكيد سيشهد سباق هذا العام مشاركة كبيرة من المتطوعات والمتطوعين السعوديين، لما لهم من حضور مهم حيث يؤدون دوراً أساسياً لإنجاز عدة مهمات حيوية في تسهيل عملية التنظيم وإنجاح الحدث، ومن ثمّ مساعدتنا في تحقيق أهدافنا. ومن ضمن المهمات التي يؤدونها: الترحيب بجمهور الحدث؛ والتحقق من التذاكر؛ والمساعدة في توجيه الجمهور نحو أماكنهم؛ والإجابة عن استفسارات الزوّار؛ والإشراف. وسيعمل المتطوعون مع أعضاء فريق سباق جائزة السعودية الكبرى بشكل مباشر. كما نوفر للمتطوعين التدريب الملائم وفق أعلى المعايير مهما كان الدور الذي يتطوعون له، كما يحصلون على شهادة مشاركة في نهاية الفعالية.

• كم عدد الفرق المشاركة ومن كم دولة؟

•• يشارك في السباق 20 سائقاً يمثلون 10 فرق تتنافس على لقبي السائقين والمصنعين، وتضم قائمة السائقين ماكس فيرستابين ولويسهاميلتون وفالتري بوتاس ولاندو نوريس وسيرجيو بيريز وكارلوسساينز وتشارلز لوكلير، ودانيال ريكاردو، وبيير غاسلي، وفيرناندوألونسو، وإستيبان أوكون، وسيباستيان فيتيل، ولانس سترول، ويوكيتسونودا، وجورج راسل، ونيكولاس لطيفي، وأليكس ألبون وتشوجوانيو، وميك شوماخر، وكيفين ماغنوسين. وعلى الجانب الآخر، تضم قائمة الفرق مرسيدس وريد بُل ريسينغ، فيراري، مكلارين، ألبين، ألفاتاوري، أستون مارتن، ويليامز، ألفا روميو، ثم هاس.

• هل من كلمة أخيرة؟

•• نتطلع مجدداً إلى عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة، والسباقات الحماسية، والفعاليات الترفيهية التي تلبي تطلعات جميع أفراد العائلة، وأكبر الحفلات الموسيقية لألمع النجوم. لقد كان السباق الأول مذهلاً ونركز جهودنا على التحسين والتطوير لتقديم نسخة أكبر وأفضل لجائزة السعودية الكبرى، وأتمنى للجميع الاستمتاع بتجربة مذهلة جديدة، وعطلة نهاية أسبوع لا تُنسى هنا في جدة.