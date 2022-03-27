اخبار الرياضه السعوديه حلبة كورنيش جدة.. أنموذج لتحقيق الاستدامة

وتواصل الوزارة سعيها الدائم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في المساهمة لإنجاح الخطط المعتمدة لتحسين الغطاء النباتي، وذلك بالمشاركة في أعمال التشجير والزراعة، وتعزيز ذلك في جميع المنشآت التابعة لها، ومنها حلبة كورنيش جدة، التي تم فيها زراعة أكثر 43 ألف متر مربع، وأكثر من 2000 شجرة قابلة للتكيف، حيث أصبحت وزارة الرياضة جزءاً من خطط الابتكار البيئي، وتحقيق الاستدامة، ودعم هذه الرؤى بإقامة منافسات رياضية تهدف للحفاظ على البيئة، مثل احتضان منافسات فورمولا إي للسيارات الكهربائية، وإقامة رالي إكستريم إي للمركبات الكهربائية، وغيرها.
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