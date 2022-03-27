اخبار الرياضه السعوديه انطلاق الأدوار النهائية لكأس «الوزارة» لكرة السلة.. اليوم

ويلتقي الاتحاد نظيره الفتح في الساعة 5 مساء، والانصار والوحدة عند تمام الساعة 7 مساء.
وفي مباريات يوم غد (الاثنين) يخوض الأهلي مباراة صعبة أمام فريق النصر عند الساعة 5 مساء، وفي قمة الغد يواجه الهلال فريق أُحد عند الساعة 7 مساء.
وتقام مباريات (الدور النصف النهائي) الأربعاء المقبل.
ويواجه الفائز من لقاء الفتح والاتحاد الفائز من لقاء الأهلي والنصر. وعلى الطرف الآخر يواجه الفائز من لقاء الانصار والوحدة الفائز من لقاء الهلال وأحد.
وسيقام نهائي ختام المسابقة الجمعة الأول من شهر أبريل المقبل.
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