اخبار الرياضه السعوديه رينارد يطالب الصقور بنقاط أستراليا

وبدأ المدرب رينارد تحضيراته الفنية لمباراة أستراليا القادمة، بعد الراحة التي منحت للاعبين الجمعة الماضية عقب العودة من الإمارات بعد خوض مباراة الصين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1، في الجولة التاسعة من تصفيات آسيا النهائية المؤهلة لمونديال 2022، وتركزت الحصة التدريبية على الأسلوب الفني الذي سينتهجه المدرب رينارد في لقاء أستراليا القادم، ومن ثم خضع اللاعبون لتمارين متنوعة على أن يجري المدرب رينارد مناورة كروية سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين التمارين الفنية والجوانب التكتيكية وسيعتمد العناصر الأساسية التي سيخوض بها مواجهة أستراليا المرتقبة.
وشهدت التدريبات متابعة رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل، الذي يقف على استعدادات الأخضر للمواجهة الأخيرة أمام أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022، وتحفيز اللاعبين معنوياً من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير التي ستحضر في مدرجات استاد الجوهرة بجدة لمساندة منتخبنا الوطني والاحتفال بالتأهل لكأس العالم القادم في قطر.
وكانت بعثة الأخضر عاشت فرحة التأهل للمونديال للمرة السادسة، وعاشت كافة مناطق المملكة فرحة كبرى عقب وصول منتخبنا الوطني لكأس العالم 2022.
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