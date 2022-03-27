محمد بن مسعود - الدمام - أقوى مشروب لتفتيت حصوات الكلى والتخلص من الأملاح في يومين .. تعرف عليه ولن تتركه بعد اليوم

حيث أن حصوات الكلى هي مشكلة وعرَض مرضي يحدث للكثير من الأشخاص التي تفرط في تناول الأطعمة المالحة والمخل.

وهي عبارة عن رواسب تترسب في كلى الجسم وتتسبب الحصول في ألم عند التبول وألم في جانبي الجسم، ومشروبنا اليوم يساهم في التخلص من الحصوات وتفتيتها بسهولة بدون الحاجة إلى التدّخل الجراحي أو تناول الأدوية والإفراط فيها.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً

أقوى مشروب لتفتيت حصوات الكلى

1. عصير الليمون

يعتبر عصير الليمون من أفضل المشروبات التي تساهم في التخلص من حصوات الكلى وتفتيتها حيث أنه يحتوي على حمض الستريك .

يعمل حمض الستريك على رواسب الكالسيوم الذي يساهم في تفتيت الروابط بين الحصوات وتكسيرها بسهولة.

2. عصير التفاح والخل

يعد خل التفاح أحد السوائل التي تحتوي على نسبة كبيرة من حمض الستريك الذي يساهم في تفتيت رواسب الكالسيوم الموجودة بين روابط حصوات الكلى.

قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح مع ثماني أكواب من الماء الفاتر وقلبيه جيدًا حتى يتجانس مع الماء ويمكنك تناوله أكثر من مرة خلال اليوم (من الأفضل قبل أي وجبة أساسية).

3. عصير الكرفس

يحتوي نبات الكرفس على مضادات أكسدة قوية تعمل على تعزيز إدرار البول والتخلص من أي ترسبات في المثانة.

قومي بإضافة بعض من بذور الكرفس إلى كوب كبير من الماء وتناوليه أو أضيفي الكرفس إلى أي طعام تقومي بتناوله لتعزيز فائدته.

أسباب ظهور وتكون حصوات الكلى

تختلف مشكلة حصوات الكلى بحسب جنس الشخص فمن المعروف أن الذكور هم أكثر عرضة للإصابة بهذه المشكلة عن الفتيات.

بعد مرور عمر الثلاثين وحتى سن الخمسين يكون الشخص أكثر عرضة للإصابة بحدوث مشكلة حصوات الكلى.

إذا كان هناك أحد أفراد العائلة يعاني من تكوّن حصوات في الكلى فإنه يزيد من احتمالية إصابة الكثير من أفراد الأسرة أيضًا بهذه المشكلة.

هناك علاقة قوية ووثيقة بين الأشخاص التي تعاني من مرض السمنة المفرطة والإصابة بحصى الكلى.

ارتفاع مستوى الأكسالات والكالسيوم في الجسم وخاصة عندما يكون الجسم غنيًا بالصوديوم والملح.