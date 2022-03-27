«سليمان فقيه» الأفضل في الغربية.. والأول في «الخاص» خلال 2022

وكما يظهر الترتيب السنوي الرابع لأفضل المستشفيات في العالم من قبل Newsweek وStatista، فإن الاتساق في التميّز هو السمة المميزة لمجموعة فقيه الطبية بكونها الأفضل في المنطقة الغربية والأولى بين مستشفيات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، حيث تمثّل تصنيفات هذا العام صورة موضحة وشاملة، مع وجود دول جديدة في القائمة على رأسها المملكة، وبذلك يصل المجموع إلى أكثر من 2200 مستشفى في 27 دولة. وقال رئيس مجموعة فقيه الطبية الدكتور مازن فقيه: «إن العقلية الفكرية والمناهج الطبية المعتمدة في مجموعة فقيه الطبية ممثلة بمستشفى الدكتور سليمان فقيه، والثقافة الأكاديمية، والتركيز القوي على نتائج المرضى ورضاهم، والبيئة الملهمة للمواهب الشابة هي أحد مكونات مستشفى الدكتور سليمان فقيه على مدى الأربعة العقود الماضية، وحافظنا في مجموعة فقيه الطبية على تميّزنا من خلال وجود أهداف إستراتيجية ومهام واضحة ورؤى طموحة تؤدي إلى ثبات المبادئ الطبية والإدارية التي يعمل بها بشكل يومي جميع الموظفين ومنسوبي المجموعة، والتي تقترن بثبات القيادة والرؤية الواضحة والاتساق الذي يخلق المواءمة من الخط الإداري للمجموعة إلى الخط الأمامي للرعاية، وجذب أفضل الكوادر البشرية، أولئك الذين يركّزون على تطوير مناهج جديدة وتقديم الرعاية الطبية بشكل أفضل لجميع مرضانا».
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