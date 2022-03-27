شكرا لقرائتكم خبر عن أوقف نزيفا مميتا.. القدر يقود مسعفا لإنقاذ حياة مصاب بطريق حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قاد القدر مسعفا لإنقاذ حياة مصاب في حادث مروري على طريق حفرالباطن القيصومة، كان يعاني من قطع باليد ونزيف حاد، وإصابة بالرأس.

وتحدث منقذ الحالة العامل بالهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض المسعف بندر الملحم، لـ" اليوم" قائلا: أثناء مروري بطريق حفر الباطن القيصومة؛ للذهاب إلى أحد أصدقائي فوجئت بتجمع على الخط، وعرفت أن هناك حالة مصابة جراء حادث مروري.

وأضاف "الملحم": هرعت مسرعاً لمعاينة الحالة، بحكم اختصاصي في الإسعافات الأولية، لأجد المصاب ينزف بشدة، مع فقدان كميات كبيرة من الدم، وقطع باليد، وإصابات بالرأس، كادت أن تفقده حياته.

وأكمل: ما كان مني الا طلب حقيبة الإسعافات الأولية لإيقاف النزيف، وإنقاذ حياة المصاب، وقدرا وجدنا حقيبة مع أحد المارين، وتمكنت من تقديم الإسعافات الأولية وإيقاف النزيف، حتى وصول الزملاء بالهلال الأحمر السعودي، ونقله إلى المستشفى.